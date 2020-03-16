نجم دولي سابق يعرض فندقه لعلاج المصابين بفايروس كورونا

2020/03/16 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، انه يضع فندقه الخاص في خدمة خلية الازمة لعلاج المصابين بفايروس كورونا.وقال محمد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “اخواني الكرام..من باب شعورنا بالمسؤولية وحرصا منا على تقديم المساعدة في ضل الظروف التي يمر بها البلد قررنا وضع فندق العمدة في خدمة خلية الازمة […]

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