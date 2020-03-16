2020/03/16 | 15:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأملات في القران الكريم ح447 سورة الانشقاق الشريفة للسورة الشريفة جملة من الفضائل والخصائص , لعل ابرزها ما جاء في كتاب ثواب الاعمال عن الصادق عليه السلام : من قرأ […]

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