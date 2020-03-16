الكشف عن كواليس «الخلافات» حول مرشح رئاسة الوزراء

2020/03/16 | 15:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، ان خلافات “غير بسيطة” أخرت اعلان اسم المكلف الجديد لتشكيل الحكومة، فيما توقع بحسم الأمور اليوم، وفقاً لما أفادته السومرية نيوز.وقال المصدر ان “خلافات غير بسيطة […]

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