ما الفرق بين كورونا الصين وكورونا السعودية قبل 8 سنوات؟

2020/03/16 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اكتشفت السلطات الصينية أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في مدينة ووهان، بكانون أول/ ديسمبر الماضي، ليتفشى حول العالم، ويقتل نحو 6500 شخص، حتى فجر الإثنين.ويختلف “كورونا” بنسخته الصينية COVID-19، عن ذاك الذي اكتشفت في السعودية قبل نحو 8 سنوات، وتحديدا في العام 2012، تحت مسمى “فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية”.ويتشابه […]

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