النفخ في الرماد

2020/03/16 | 15:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي على مستوى الأفراد..یحرص أغلبنا -عادة- على معالجة أخطائھ، سواء أسھوا حدثت أم تعمدا!.وفي أغلب الأحیان یعود خطأ الفرد بالعواقب السیئة على صاحبھ دون معیتھ، وما تصحیح […]

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