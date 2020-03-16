ملا مصطفى البارزاني والرد على خرافة أصل الكُرد من نسل الجن

2020/03/16 | 15:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.فرست مرعي في استطلاع هو الأول من نوعه تجريه مجلة العربي الكويتية الواسعة الانتشار حول كُردستان العراق أجري في شهر كانون الثاني/ ينايرعام 1971م بُعيد اتفاقية 11 آذار الخالدة […]

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