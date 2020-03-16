الكشف عن تفاصيل العقد الجديد شتيغن مع برشلونة

2020/03/16 | 15:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحفية عن أبرز التفاصيل في العقد الجديد المقرر أن يوقع عليه مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، بعد فترة من المفاوضات مع "البلوغرانا".

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