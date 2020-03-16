أول تجربة على البشر للقاح يحمي من كورونا تطبق اليوم

2020/03/16 | 15:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تبدأ في مدينة سياتل بالولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا.وتموّل الحكومة الأمريكية التجربة، التي ستبدأ باختبارات على 45 متطوعا من الشباب الأصحاء.

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