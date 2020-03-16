لاعبون نجوم في زمن تعليق كرة القدم: رياضة منزلية وكلاب واهتمام بالحدائق

2020/03/16 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – يبحث لاعبو كرة القدم في أوروبا عن وسائل مختلفة لملء وقت فراغهم في ظل تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، وينشرون عبر مواقع التواصل نشاطات متنوعة مثل تمضية الوقت مع أولادهم، الاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع كلابهم.وفرض تفشي فيروس “كوفيد-19″ الذي حصد حياة أكثر من ستة آلاف شخص حول العالم، […]

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