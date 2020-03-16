2020/03/16 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين (16 آذار 2020)، الحكومة العراقية إلى حماية قوات التحالف الدولي المتواجدة في العراق.

وقال بومبيو بيان لوزارة الخارجية الأمريكي، إنه "على رئيس الحكومة العراقية حماية أفراد قوات التحالف الدولي المتواجدون في العراق".

وأضاف، أن "الخارجية الأمريكية أبلغ العراق بأن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن النفس"، حسب تعبيره.

يتبع .



.



.

بغداد اليوم - بغداد

أقر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاثنين (16 اذار 2020)، بفشل مفاوضات اللجنة السباعية، فيما أعلن رفضه تكليف أي اسم دون توافق.

وقال الائتلاف في بيان، إنه "رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه ا

بغداد اليوم- بغداد

جدد ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاثنين (16 اذار 2020)، طرح رؤيته حول الحكومة المقبلة، والمكلف بتشكيلها، فيما أكد مشاركته في اجتماعات القوى السياسية لاختيار المكلف.

وقال المكتب الإعلامي ل

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، حنين القدو، الاثنين (16 آذار 2020)، أن فشل اللجنة السباعية بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وضع رئيس الجمهورية برهم صالح أمام خيارين لا ثالث لهما.

وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو يدعو الحكومة العراقية لحماية قوات التحالف المتواجدة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بومبيو يدعو الحكومة العراقية لحماية قوات التحالف المتواجدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).