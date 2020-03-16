واسط تعلن حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من الغد

2020/03/16 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الاثنين (16 آذار 2020)، فرض حظر التجوال، وتعطيل الدوام الرسمي، اعتباراً من الغد، فيما أصدر 6 قرارات أخرى تخص فايروس كورونا.

وقالت المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اتساقا مع قرارات خلية الازمة المركزية وبناءً على توصية خلية ازمة واسط وخلال الاجتماع الموسع لملاكات المحافظات الامنية والصحية والادارية".

تقرر الآتي

1- حظر جزئي للتجوال يمنع الدخول والخروج من محافظة واسط ويمنع التنقل بين الاقضية والنواحي أبتداءً من الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 2020 والى اشعار اخر ويسمح للاجهزة والموظفين المكلفين بواجب من الحركة بشكل كامل كما الحالات الصحية الحرجة.





2- يسمح للباعة المتجولين في التنقل في الوحدات الادارية كذلك باعة المشتقات النفطية كافة.





3- يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات.





4- يُنفذ أمر إلقاء القبض الفوري على كل صاحب مقهى او مطعم او كافية يخالف تعليمات خلية الازمة ويحال للقضاء حسب أعمام مجلس القضاء الاعلى الاخير .





5- يُنفذ الحجر المنزلي الاجباري لجميع العائدين من الجمهورية الاسلامية وبخلاف ذلك يتم حجز المخالف بأماكن الحجر الصحية.





6- تعطيل الدوام لجميع دوائر الدولة بإستثناء الصحية والامنية والخدمية التي يتوقف عليها حياة الناس اليومية ( الكهرباء الماء المجاري البلديات المشتقات النفطية) ونسبة الدوام حسب تقدير مدراء الدوائر.





7- تكون خلية الازمة المركزية في المحافظة وخلايا الازمة في الوحدات الادارية في حالة استنفار تام طوال الوقت.

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت مديرية صحة محافظة ميسان، الاثنين (15 آذار 2020)، تسجيل حالة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة اعلمتنا بأن النموذج المختبري لأحد المشتبه بهم والذي تم ارسال

بغداد اليوم- متابعة

يأمل الكثر من المواطنين، في أغلب دول العالم، ارتفاع درجات الحرارة، للحد من خطورة، فايروس كورونا، فيما ذكر باحثون مختصون أن هذه التوقعات لا يجب الاعتماد عليها.

وقال نائب مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى المعهد الطبي في بكين

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة الصينية في بغداد، الاثنين (16 آذار 2020)، وصول خبراء صينيين وأجهزة فحص حديثة إلى العراق للمساعدة في مواجهة كورونا.

وعقد الوفد الصيني مؤتمرا صحفيا في مبنى السفارة، إن "المساعدات الطبية الصينة وصلت إلى مستشفى

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