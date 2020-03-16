دولة القانون يقر بفشل مفاوضات اللجنة السباعية ويعلن رفضه تكليف أي اسم دون توافق

2020/03/16 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أقر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاثنين (16 اذار 2020)، بفشل مفاوضات اللجن...





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