في حادث ثاني .. سقوط منتسب للقوات الامنية ارضا واشتباه باصابته بفيروس

2020/03/16 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى افاد مواطنون بسقوط احد منسبي القوات الامنية في تقاطع القدس في ديالى، ارضاً بعد ظهور أعراض كورونا عليه، و هي الحالة الثانية خلال ٢٤ ساعه بعد سقوط شاب قرب معرض بغداد الدولي .ولم تعلن وزراة الصحة العراقية اي موقف بشان الحادثين حتى الان .

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