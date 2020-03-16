محافظ السليمانية يقترح انشاء مستشفى عصري بسعة 1000 سرير

2020/03/16 | 15:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترح محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الاثنين انشاء مستشفى عصري بسعة 1000 سرير في المحافظة.

وقال المحافظ في بيان اليوم انه "من اجل ألاّ تذهب الجهود الفردية والخاصة سُدى وبهدف ان تصل التبرعات الى المكان المستحق وتصبح مشروعا طبيا وطنيا ستراتيجيا وبتوحيد الجهود والتبرعات والمشاركات، نقترح انشاء مستشفى عصي بسعة 1000 سرير على ارض تحددها المديرية العامة لصحة السليمانية".

واضاف في المستقبل القريب سنفتح حسابا مصرفيا لهذا المشروع اضافة الى عرض الاجراءات القانونية والمالية والفنية المتعلقة بها.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق ارتفاع إصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 34 مع تسجيل 6 إصابات جديدة يوم الأحد.

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