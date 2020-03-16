خطوة حسنة من القضاء في مكافحة كورونا.. فلاح المشعل

2020/03/16 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: فلاح المشعل خطوة حسنة اقدم عليها مجلس القضاء العراقي إذ حدد عقوبات للمخالفين بعدم الاخبار عن المصابين بفايروس كورونا أو المخالفين عمدا لإجراءات منع التجوال وتوجيهات خلية الأزمة، وذلك بالحبس لثلاث سنوات بحسب قانون العقوبات العراقي، ينتظر من وسائل الاعلام تذكير الرأي العام بهذا التوجيه.

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