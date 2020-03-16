الألمان يقتربون من علاج كورونا ويحذّرون الامريكان من الاستحواذ على اللقاح

2020/03/16 | 15:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين – وكالة الصحافة الفرنسية اتهمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة بالسعي لوضع اليد على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد طوّره مختبر الماني، محذرة بأنها ستبذل كل ما بوسعها حتى ينجح المشروع في أوروبا.وقال وزير الخارجية هايكو ماس في مقابلة نشرتها المجموعة الإعلامية المحلية “فونكي” الإثنين إن “الباحثين الألمان يلعبون دورا أساسيا في تطوير أدوية […]

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