واشنطن تهدد بغداد من جديد بشأن الهجمات على القواعد الأميركية في العراق

2020/03/16 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن اتصال الوزير مايكل بومبيو، برئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي.وقالت المتحدث باسم الوزارة مورجان أورتاجوس في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، إن “وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في […]

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