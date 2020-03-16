منها الجرثومة والكمامة .. ما الإيموجي الأكثر انتشارا في زمن الكورونا؟

2020/03/16 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشعر الكثير منا بالقلق الشديد تجاه فيروس كورونا الجديد المسمى “كوفيد-19″، حيث نواجه تحديا صحيا عالميا، ويعتمد الكثير من المستخدمين على إدراج الرموز التعبيرية للتعريف عن حالتهم، أو لإبداء رأيهم في موضوع ما في مراسلاتهم اليومية.

وقام موقع إيموجي بيديا (Emojipedia)، وهو موقع مختص في أخبار الرموز التعبيرية وتحديثاتها، بتحليل مجموعة من 12 رمزا تعبيريا متعلقة بالصحة لمعرفة أيها أكثر ارتباطا بمناقشات فيروس كورونا المخيف.

ووجد الموقع أن أكثر الرموز التعبيرية شيوعا في المناقشات كان الوجه مع الكمامة والجرثومة، كما ضمت القائمة الرموز التالية:

1.



رمز القناع الطبي.

2.



رمز الاشمئزاز.

3.



رمز التقيؤ.

4.



رمز العطاس.

5.



رمز ميزان الحرارة.

6.



رمز الضمادة.

7.



رمز سيارة الإسعاف.

8.



رمز حبة الدواء.

9.



رمز الحقنة.

10.



رمز الميكروب.

11.



رمز الصابونة.

12.



رمز الإسفنجة.

وقال بروني -وهو عالم سلوكيات في إيموجي بيديا- “على وجه التحديد، لاحظنا أن رمز الميكروب ورمز الوجه الذي يستخدم القناع الطبي، يشهدان زيادة ملحوظة في مشاهدات الصفحة، بعد التغطية الواسعة الانتشار لتفشي فيروس كورونا، ووجدنا أن نسبة كبيرة من التغريدات على تويتر التي تحتوي على هذين الرمزين كانت بالفعل مرتبطة بفيروس كورونا، 42% لرمز الميكروب و36% لرمز القناع الطبي”.

كما لاحظ بروني أن جميع الرموز التعبيرية الطبية الأخرى أشارت صراحةً إلى فيروس كورونا بنسبة 5% أو أقل من التغريدات، والتي أشارت إلى أن الرموز التعبيرية لوجه الميكروب والقناع الطبي، هي الرموز التعبيرية الأكثر استخداما عند التحدث عن الفيروس.

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