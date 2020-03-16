محافظة عراقية تفرض حظرا جزئيا للتجوال وحجرا

2020/03/16 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة واسط، يوم الاثنين، عن فرض حظر جزئي للتجوال ومنع الدخول والخروج من المحافظة، ووجهت بـ"الحجر المنزلي الإجباري" لجميع العائدين من إيران.وقال محافظ واسط محمد المياحي في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "أتساقا مع قرارات خلية الازمة المركزية وبناءً على توصية خلية ازمة واسط وخلال الاجتماع الموسع لملاكات المحافظات الامنية والصحية والادارية، تقرر ما يلي ؛- 1- حظر جزئي للتجوال يمنع الدخول والخروج من محافظة واسط ويمنع التنقل بين الاقضية والنواحي أبتداءً من الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 2020 والى اشعار اخر ويسمح للاجهزة والموظفين المكلفين بواجب من الحركة بشكل كامل كما الحالات الصحية الحرجة.2- يسمح للباعة المتجولين في التنقل في الوحدات الادارية كذلك باعة المشتقات النفطية كافة.3- يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات.4- يُنفذ أمر إلقاء القبض الفوري على كل صاحب مقهى او مطعم او كافية يخالف تعليمات خلية الازمة ويحال للقضاء حسب أعمام مجلس القضاء الاعلى الاخير .5- يُنفذ الحجر المنزلي الاجباري لجميع العائدين من الجمهورية الاسلامية وبخلاف ذلك يتم حجز المخالف بأماكن الحجر الصحية.6- تعطيل الدوام لجميع دوائر الدولة بإستثناء الصحية والامنية والخدمية التي يتوقف عليها حياة الناس اليومية ( الكهرباء الماء المجاري البلديات المشتقات النفطية) ونسبة الدوام حسب تقدير مديري الدوائر.7- تكون خلية الازمة المركزية في المحافظة وخلايا الازمة في الوحدات الادارية في حالة استنفار تام طوال الوقت.

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