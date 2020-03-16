بومبيو يبلغ بغداد أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ردا على أي هجوم

2020/03/16 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بأن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة للدفاع عن النفس في حال هوجمت القوات الأمريكية في العراق.ودعا وزير الخارجية الأمريكي رئيس وزراء العراقي إلى الدفاع عن قوات التحالف التي تدعم جهود بغداد في دحر تنظيم "داعش".وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام استهدف معسكر التاجي في العراق.وسبق أن أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق إصابة اثنين من عناصر قوات الدفاع الجوي العراقية جراء الهجوم.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

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