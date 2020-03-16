الكعبي: مجزرة حلبچة انتهاك لأدنى القيم الانسانية واحدى الشواهد الحية لبشاعة النظام الدكتاتوري

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة استذكر السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين 16 اذار 2020 الذكرى السنوية الاليمة لمجزرة حلبجة والتي راح ضحيتها ابناء شعبنا بنيران الانظمة الدموية الحاكمة في جريمة يندى لها جبين الانسانية جمعاء ، مؤكدا ان هذه الجريمة كانت ولا زالت انتهاكا صارخآ لادنى القيم الانسانية و احدى …

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