دولة القانون تعلن عدم موافقتها على أي مرشح قبل حصوله على التوافق

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عدم موافقته على أي تكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله من قبل الكتل السياسية.

وذكر بيان صادر عن الائتلاف، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع، الا اننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع اخواننا في الكتل لتقريب وجهات النظر، من اجل الوصول الى مرشح نعتقد فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة، ونقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات".

وأضاف "نعلن عدم موافقتنا على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله".

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