الكعبي يدعو العراقيين لرص الصفوف بذكرى حلبجة

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، العراقيين لرص الصفوف والتمسك بالتعايش المشترك وانهاء كل الخلافات لمواجهة الظروف التي تعصف بالعراق والمنطقة.

وقال الكعبي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "نستذكر اليوم الذكرى السنوية الاليمة لمجزرة حلبجة والتي راح ضحيتها ابناء شعبنا بنيران الانظمة الدموية الحاكمة في جريمة يندى لها جبين الانسانية جمعاء".

واكد ان "هذه الجريمة كانت ولا زالت انتهاكا صارخآ لأدنى القيم الانسانية و احدى الشواهد الحية لبشاعة ودموية النظام الدكتاتوري".

وأضاف ان "جميع ابناء شعبنا اكتوى بنيران البعث المجرم كما هو الامر مع داعش مما يدعونا لرص صفوفنا والتمسك بالتعايش المشترك وانهاء كل الخلافات لمواجهة الظروف التي تعصف بالعراق والمنطقة".

ودعا الكعبي الى "ضرورة متابعة وملاحقة جميع مرتكبي المقابر الجماعية قبل عام 2003 وما بعده، فضلا عن تخليد اصحاب هذه المقابر ورعاية عوائلهم عرفانا لتضحياتهم وما عانوه في حقبة البعث وداعش".

وأكد "حرص مجلس النواب في سن القوانين الكفيلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وانصاف ذوي الشهداء وضحايا جرائم النظام البائد والارهاب"، مشيرا الى ان "جرائم الابادة لم تنحصر في حقبة المجرم هدام فحسب بل تجددت في سبايكر وقتل المسيحيين و الايزيديين والتركمان والكورد الفيلين على يد عصابات داعش الارهابية".

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