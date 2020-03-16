استئناف انشطة معبر برويزخان الحدودي الايراني مع كردستان العراق

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حاكم مدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران مراد علي تارتار عن استئناف انشطة معبر برويزخان الحدودي مع كردستان العراق اليوم الاثنين بحضور وزير...

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