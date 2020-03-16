بينهم مانجالا.. اصابة 5 من فريق بلنسية بكورونا

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانجالا يعلن اصابته بكورونا

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