إيران: حرب «بيولوجية» معقدة نخوضها ضد كورونا لا نعلم متى تنتهي

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت إيران انتشار فيروس “كورونا” بهذا الشكل في عموم البلاد، بالحدث «البيولوجي المعقد».معتبرة أنها تخوض حرباً طاحنة ضد الفيروس المستجد، لا تعلم كم ستطول ومتى تنتهي.وقال “علي رضا

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