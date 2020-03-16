بخطوة استباقية… الحكومة تغري مزارعي القمح بأسعار جديدة

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الحكومة السورية، سعر شراء محصول القمح من الفلاحين، 40 ليرة سورية للكيلوغرام، عما كان عليه الموسم الماضي.وحدد مجلس الوزراء، سعر شراء كيلوغرام #القمح الطري والقاسي، لموسم العام الحالي،

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