ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 18 حالة في تركيا

2020/03/16 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة التركي، “فخر الدين قوجه” عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا”إلى 18 إصابة في عموم البلاد، وذلك بعد اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة.كلام “قوجه” جاء في تغريدة

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