لبنان تسجل 10 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/16 | 16:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام لبنانية، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 109 أشخاص بعد اكتشاف 10 حالات جديدة، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت السلطات اللبنانية الحدود بين لبنان وسوريا عند نقطة المصنع بشكل كامل في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس ميشال عون حالة طوارئ طبية في البلاد بسبب خطر تفشي الفيروس الخطير.

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