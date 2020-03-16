متنبئة تحدد موعد انتهاء كورونا في الوطن العربي وتؤكد: طبيب عربي سيجد العلاج

2020/03/16 | 16:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توقعت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن ينتهي فيروس كورونا بين ليلة وضحاها، مشيرة إلى أن طبيبا عربيا سيجد العلاج.

وجائت توقعات عبد اللطيف، بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها، تنبأت فيه بانتشار وباء خطير خلال العام 2020.

وقالت عبداللطيف عبر قناة "سكوب الكويتية"، إن فيروس كورونا هو حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها.

وأضافت أن الفيروس سينتهي خلال شهرين في الدول العربية، مشيرة إلى أن إحدى الدول العربية ستخترع علاجا نهائيا لهذا الفيروس.

وقالت: "طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا".

وكانت عبد اللطيف، قالت في توقعات نشرتها قناة "LBCI" اللبنانية ليلة رأس السنة، إن العام 2020 سيشهد انتشار فيروس خطير وقاتل.

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