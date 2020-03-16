وزير الصحة يوجه بتخصيص مبالغ لتوفير الخدمات الوقائية والطبية والفندقية للمرضى بكورونا

2020/03/16 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليم - بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، الاثنين (16 اذار 2020)، بتخصيص مبالغ لتوفير الخدمات الوقائية والطبية والفندقية للمرضى بكورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "وزير الصحة ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة اخر المستجدات الخاصة بفايروس كورونا المستجد في العراق بحضور الوكلاء والمدراء العامين في مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الخاصة باجراءات المؤسسات الصحية في بغداد الكرخ والرصافة ومدينة الطب لمواجهة فايروس كورونا المستجد وعلاج الحالات الموجبة والمؤكدة من مختبرات الصحة العامة المركزي والمعتمد عالميًا وبحث ما تم تقديمه للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم والملامسين لهم".وأكد وزير الصحة وفقا للبيان، "دعمه للمؤسسات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية والمختبرية وعدد الفحص والوقاية"، مثمنًا "الجهود الكبيرة للملاكات الصحية والطبية التي تسهر ليلًا ونهارًا لخدمة المواطنين وتتابع حالات الإصابة والحد منها".ووجه بـ "تخصيص مبالغ إضافية لتوفير الخدمات الوقائية والفندقية والطبية المثالية للمرضى والتي تساهم بتشخيص وعلاج المرضى والتعاون مع امانة بغداد والدفاع المدني لتعزيز مدينة بغداد والإيعاز بزيادة عدد أسرة العناية المركزة ومتابعة الموقف الدوائي والتعاون مع المؤسسات البحثية والمؤسسات التعليمية لهذا الغرض والتعاون بين الدوائر لاحتواء المرض والالتزام بالتوصيات الصحية وتوحيد الخطاب الاعلامي والتعاون مع وسائل الاعلام ودعوتهم لنشر التوعية الصحية التي تسهم بالوقاية من هذا المرض".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين (16 آذار 2020)، تسجيل 14 حالة جديدة مؤكدة مصابة بفايروس كورونا في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدرن في مؤتمر صحفي إن " الحالات المصابة بفايروس كورونا، سجلت، في الرصافة 7

بغداد اليوم- واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الاثنين (16 آذار 2020)، فرض حظر التجوال، وتعطيل الدوام الرسمي، اعتباراً من الغد، فيما أصدر 6 قرارات أخرى تخص فايروس كورونا.

وقالت المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اتساقا مع قرا

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت مديرية صحة محافظة ميسان، الاثنين (15 آذار 2020)، تسجيل حالة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة اعلمتنا بأن النموذج المختبري لأحد المشتبه بهم والذي تم ارسال

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