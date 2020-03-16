نص البيان الأمريكي حول الاتصال الهاتفي الذي جمع بومبيو بعبد المهدي بعد استهداف التاجي

2020/03/16 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين (16 آذار 2020)، عن اتصال الوزير مايكل بومبيو، برئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقالت المتحدث باسم الوزارة مورجان أورتاجوس في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي".

وأضاف، أن"الوزير بومبيو أكد مجدداً على واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن أفراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش.



كما وأكد الوزير بومبيو أنه يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات".





وأشار الوزير بومبيو، وفقاً للبيان إلى أن "أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس".

وكشفت قوات التحالف الدولي، أول أمس السبت (14 آذار 2020)، عن اصابة 3 من عناصره بالهجوم على قاعدة التاجي صباح اليوم.

وقالت قوات التحالف في بيان مقتضب، إنها "تؤكد إصابة 3 من عناصرها في الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد اليوم".

وفي وقت سابق، غرّد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، السبت (14 آذار 2020)، بشأن استهداف معسكر التاجي في بغداد، بعدة صواريخ.

وقال كاجينز في تغريدة عبر منصة "تويتر"، ترجمتها (بغداد اليوم)، إن "ما لا يقل عن 25 صاروخاً عيار 107 ملم قد أصاب قاعدة معسكر التاجي العراقي التي تستضيف قوات التحالف الدولي"، مضيفاً أن "التقييم والتحقيق مستمران".

من جانبها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً بشأن القصف الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد، للمرة الثانية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من اليوم السبت 14 آذار 2020 تعرض معسكر التاجي الى عدوان سافر اخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع كاتيوشا على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على سبعة منصات تم اطلاق الصواريخ منها في منطقة ابو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها"، مشيرة الى أن "هذا العدوان الغاشم تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً".

بغداد اليوم- متابعة

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، الاثنين (16 آذار 2020)، الحكومة العراقية إلى حماية قوات التحالف الدولي المتواجدة في العراق.

وقال بومبيو في بيان نقلته وزارة الخارجية الأمريكي، إنه "على رئيس الحكومة العراقية حما

بغداد اليوم - بغداد

أقر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاثنين (16 اذار 2020)، بفشل مفاوضات اللجنة السباعية، فيما أعلن رفضه تكليف أي اسم دون توافق.

وقال الائتلاف في بيان، إنه "رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه ا

بغداد اليوم- بغداد

جدد ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاثنين (16 اذار 2020)، طرح رؤيته حول الحكومة المقبلة، والمكلف بتشكيلها، فيما أكد مشاركته في اجتماعات القوى السياسية لاختيار المكلف.

وقال المكتب الإعلامي ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نص البيان الأمريكي حول الاتصال الهاتفي الذي جمع بومبيو بعبد المهدي بعد استهداف التاجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نص البيان الأمريكي حول الاتصال الهاتفي الذي جمع بومبيو بعبد المهدي بعد استهداف التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).