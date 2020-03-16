2020/03/16 | 16:07 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 16:07.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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