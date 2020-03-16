2020/03/16 | 16:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).