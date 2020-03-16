محافظ ذي قار يباشر مهامة رسمياً بعد رفض مجلس الوزراء استقالته

2020/03/16 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/باشر محافظ ذي قار عادل الدخيلي مهامه كمحافظ بشكل رسمي ، بعد رفض مجلس الوزراء العراقي استقالته نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة .ورفض رئيس الوزراء الاستقالة التي قدمها الدخيلي لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال ، علاوة على الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم اجمع بسبب تحديات فيروس كورونا ، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الازمة .وأستهل محافظ ذي قار اعماله بتوجيه المؤسسات الصحية بالعمل فورًا على توفير أماكن بديلة لحالات الحجر الصحي استعداداً لأي تطور في انتشار فيروس كورونا .

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