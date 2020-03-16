ايران .. ١٢٩ حالة وفاة بسبب كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية

2020/03/16 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل ١٢٩ حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع ذلك إجمالي عدد المتوفين إلى 853.و بحسب بيانات الوزارة، تم تسجيل ١٠٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى ١٤٩٩١ حالة.وبذلك تصبح إيران ثالث أكبر دولة تتأثر بفيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا.

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