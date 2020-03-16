محمد بوجنال - الحدث المفاجئ : كورونا:

2020/03/16 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بوجنال كتوضيح أولي الحدث الفجائي، ظاهرة أو حدثا،له منطقه الداخلي الذي لا يحترم أحدا، ولا يمكن له إلا أن ينفجر بفعل السقف العالي من التدميرالذي تعرضت له الطبيعة والإنسان ؛ وهو ما سنحاول تسليط بعض الضوء عليه.من المسلمات المعروفة أن الطبيعة والإنسان سيره ويسيره، وامتلكه ويمتلكه، منذ قرون، طبقة اختلفت أسماؤها في التاريخ؛ طبقة شرعنت لفصل الفكر عن الطبيعة والإنسان.في هذا السياق، فالسياسة والاقتصاد والاجتم......

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