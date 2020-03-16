بشأن فيروس كورونا.. وزير الصحة العراقي يصدر توجيهات جديدة

2020/03/16 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدر وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الإثنين، خمسة توجيهات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في العراق.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الصحة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “علاوي، رأس اجتماعا موسعا اليوم الاثنين، لمناقشة اخر المستجدات الخاصة بفايروس كورونا المستجد في العراق بحضور الوكلاء والمدراء العامين في مركز الوزارة […]

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