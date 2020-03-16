محافظ ذي قار يباشر مهامه رسمياً بعد رفض مجلس الوزراء استقالته

2020/03/16 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار باشر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاثنين، مهامه كمحافظ بشكل رسمي ، بعد رفض مجلس الوزراء استقالته نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”رئيس الوزراء رفض الاستقالة التي قدمها الدخيلي، لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال ، علاوة على الظروف […]

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