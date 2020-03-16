لعشاق كرة القدم.. هذه البطولات لا تزال متواصلة

2020/03/16 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شلّ فيروس كورونا الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم والمسابقات القارية بشكل كامل، وأجبر القائمين عليها لتأجيلها حتى مطلع الشهر المقبل على أقل تقدير، ولكن هناك بعض البطولات في أوروبا لا تزال مبارياتها متواصلة.

وهذه البطولات تقام في روسيا وروسيا البيضاء وتركيا وهنغاريا وصربيا وأوكرانيا.

ويتصدر زينيت سان بطرسبورغ -فاز في آخر مبارياته على ضيفه أورال بسباعية- جدول الترتيب في روسيا، في حين يتقاسم طرابزون سبور وإسطنبول باشاك شهير صدارة جدول ترتيب الدوري التركي بعد تعادل الفريقين في الجولة الماضية من البطولة 1-1.

وفي أميركا اللاتينية، لا تزال البطولات متواصلة في الأرجنتين والمكسيك والبرازيل، في حين عُلقت في كل من كولومبيا وأورغواي والولايات المتحدة.

وقد تتغير الأوضاع في المكسيك والأرجنتين وتتأخذ السلطات قرارا بتعليق المباريات خاصة بعد رفض فريق ريفر بلايت الأرجنتيني لعب مباراة ضد أتلتيكو توكمان بسبب المخاوف من كورونا.

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