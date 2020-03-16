“حماقة وسخافة”.. العالم يكافح كورونا ونزاع بالدوري الفرنسي حول مراكز “الأبطال”

2020/03/16 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نويل لوغري رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رئيسي ناديي ليون ومرسيليا بعدم التنازع بشأن فكرة إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وتوقف الموسم لأجل غير مسمى، إذ تسعى السلطات الفرنسية للحد من الانتشار السريع للفيروس حيث سجلت البلاد 4499 حالة إصابة و91 وفاة حتى السبت الماضي.

وقال لوغري أمس الأحد -في مقابلة تلفزيونية- “أطالبهما بالتحلي بالهدوء وإظهار الرقي”.

وقال رئيس ليون جان ميشيل أولاس، يجب إلغاء المسابقة مع ضمان مقاعد أوروبية للأندية ذاتها التي تأهلت للمسابقات القارية موسم 2019-2020.

ويحتل ليون، الذي فاز على يوفنتوس بهدف نظيف في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المركز السابع في الدوري الفرنسي بفارق عشر نقاط خلف رين صاحب آخر مركز مؤهل لبطولة الصفوة.

ويحتل مرسيليا، الغائب عن دوري الأبطال هذا الموسم، المركز الثاني متقدما بست نقاط على رين.

وقال جاك هنري إيرو رئيس مرسيليا لصحيفة جورنال دو ديمانش، “عندما تنخفض الحمى لديه سيرى جان ميشيل أولاس، قبح انتهازيته وسيعود سريعا للمبادئ التي جعلته مديرا عظيما في كرة القدم”.

ورد أولاس عبر تويتر “من الجيد لك ولمتابعيك أن السخافة ليست مميتة بالقدر نفسه مثل فيروس كورونا”.

وشدد لوغري على أن الرئيسين ليس لهما أي تأثير في طريقة التعامل مع الموقف.

وأوضح أن “الاتحاد الفرنسي هو الجهة المعنية الوحيدة التي ستحدد المستقبل.



لا تهدروا وقتكم ولا تكونوا سخفاء.



اليوم نكافح الفيروس وهناك صراع آخر على من يلعب في أوروبا؟ّ! هذه حماقة”.

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