2020/03/16 | 16:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تتهم المسلحين في ادلب بعدم الالتزام بوقف النار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تتهم المسلحين في ادلب بعدم الالتزام بوقف النار) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تتهم المسلحين في ادلب بعدم الالتزام بوقف النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).