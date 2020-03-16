2020/03/16 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الإثنين (16 آذار، 2020) فرض حظر شامل للتجوال بالمحافظة لمدة 7...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ ديالى يعلن فرض حظر شامل للتجوال لمدة 7 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-ديالى
أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الإثنين (16 آذار، 2020) فرض حظر شامل للتجوال بالمحافظة لمدة 7...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ ديالى يعلن فرض حظر شامل للتجوال لمدة 7 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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