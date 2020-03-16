محافظ ديالى يعلن فرض حظر شامل للتجوال لمدة 7 ايام

2020/03/16 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الإثنين (16 آذار، 2020) فرض حظر شامل للتجوال بالمحافظة لمدة 7...





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