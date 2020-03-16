2020/03/16 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين العراق من أن الولايات المتحدة سترد "كما يجب" على أي هجمات جديدة على أميركيين، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة عسكرية في العراق.

وقال بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الأحد بحث خلاله الهجمات الأخيرة على قاعدة تاجي العسكرية، إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لحياة الأميركيين".

وجدد بومبيو وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الاثنين، ضرورة قيام الحكومة العراقية بواجبها للدفاع عن عناصر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ويساعدها في جهودها لهزيمة داعش.





وقال الوزير الأميركي إن من الضروري تحميل الجماعات التي تقف وراء الهجمات المسؤولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات أو التهديدات للأرواح الاميركية وستتخذ إجراءات إضافية كما يجب للدفاع عن النفس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبلغ عبد المهدي أن واشنطن "سترد كما يجب".. بومبيو يحذر العراق ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبلغ عبد المهدي أن واشنطن "سترد كما يجب".. بومبيو يحذر العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).