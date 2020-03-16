الحرس الثوري الايراني يخوض حربا ضد كورونا والظروف مهيأة

2020/03/16 | 16:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرس الثوري يخوض في الواقع حربا ضد فيروس كورونا المستجد، معتبرا ظروف البلاد بانها مهيأة للسيطرة عليه.وفي كلمة له اليوم الاثنين في المقر البيئي لحرس الثورة الاسلامية وحديثه مع قادة الحرس في مختلف مدن البلاد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قال اللواء […]

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