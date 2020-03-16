2020/03/16 | 16:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 محافظات عراقية تفرض حظر التجول ورابعة تستنفر بحثا عن مصاب بكورونا فارّ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 محافظات عراقية تفرض حظر التجول ورابعة تستنفر بحثا عن مصاب بكورونا فارّ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 محافظات عراقية تفرض حظر التجول ورابعة تستنفر بحثا عن مصاب بكورونا فارّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).