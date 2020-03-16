2020/03/16 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن حزمة من القرارات اتخذتها خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا، من أبرزها إعلان "الاستنفار التام" في المحافظة لمواجهة الوباء.وقال المحافظ في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "اتساقا مع قرارات خلية الازمة المركزية وبناءً على توصية خلية ازمة واسط وخلال الاجتماع الموسع لملاكات المحافظات الامنية والصحية والادارية، تقرر فرض حظر تجوال جزئي للتجوال يمنع الدخول والخروج من محافظة واسط".وأضاف "كذلك يمنع التنقل بين الاقضية والنواحي ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر"، مستثنياً من ذلك "الاجهزة الأمنية والموظفين المكلفين بواجب فلهم الحرية بالحركة بشكل كامل وكذلك الحالات الصحية الحرجة".وتابع "يسمح للباعة المتجولين والمشتقات النفطية في التنقل داخل الوحدات الادارية، كما يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات".وأشار المياحي إلى أنه "يُنفذ أمر إلقاء القبض الفوري بحق كل صاحب مقهى او مطعم او كوفي شوب، يخالف تعليمات خلية الازمة ويحال للقضاء حسب أعمام مجلس القضاء الاعلى الاخير".ولفت إلى أنه "يُنفذ الحجر المنزلي الاجباري على جميع العائدين من إيران وبخلاف ذلك يتم حجز المخالف بأماكن الحجر الصحية".واعلن عن "تعطيل الدوام لجميع دوائر الدولة باستثناء الصحية والامنية والخدمية التي تتوقف عليها حياة الناس اليومية، مثل: الكهرباء، والماء، والمجاري، والبلديات، والمشتقات النفطية، وبنسبة دوام بحسب تقدير مدراء الدوائر".وختم المياحي بالقول "تكون خلية الازمة المركزية في المحافظة وخلايا الازمة في الوحدات الادارية في حالة استنفار تام طوال الوقت".

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