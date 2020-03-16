خلية الازمة في ديالى تصدر 5 قرارات للتعامل مع فيروس كورونا

2020/03/16 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اصدرت خلية الازمة في ديالى، اليوم الاثنين، ضمن الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”لمقتضيات مصلحة العمل ومن اجل عدم انتشار فيروس ( كورونا) ضمن محافظتنا واستنادا الى اجتماع خلية الأزمة المنعقد في ٢٠٢٠/٣/١٦ قررت الخلية وبرئاسة المحافظ مثنى التميمي مايلي :- اولاً – […]

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