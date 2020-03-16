صور+ فيديو.. مجهولون يخربون مقابر الكاكائية قرب اربيل

2020/03/16 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم مجهولون على تخريب عدد مقابر اتباع الديانة الكاكائية قرب اربيل ضمن حدود مناطق النزاع مع بغداد.والكاكائية، او "اليارسانية" و التي تسمى أيضا بأهل الحق (من قبل الايرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله) التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في كوردستان.وقال جليل توفيق مسؤول مركز ثقافي للكورد الكاكائية في اربيل لشفق نيوز، "نطالب حكومة اقليم كوردستان العراق بأجراء تحقيق عاجل حول قيام زمر خارجة عن القانون في ليلة أمس الأحد الموافق 2020/3/15 بتهديم قبور المتوفين في مقبرة صفية الواقعة شمال غربي اربيل ".واضاف ان "الجريمة وقعت وقت حظر التجوال".وقال "نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المارقين الذين خرقوا الاعراف الإنسانية والاخلاقية وأملنا كبير بالأجهزة الأمنية في الاقليم انها قادرة على كشف الجناة وتقديمهم للعدالة".من جهته استنكرت بشدة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان الحادث.وقالت ان هذه الاعمال تضر تعايش المكونات في الاقليم، مبينا "سنعمل مع الجهات المعنية لتقديم المخربين للعدالة".

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