“التنين” غادر العراق.. منخفض جوي جديد قادم وخارطة بالمناطق المتأثرة

2020/03/16 | 16:49 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد المنبئ الجوي صادق العطية، الاثنين، قدوم منخفض جوي جديد، سيؤثر على أجواء البلاد.

وقال...

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