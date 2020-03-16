2020/03/16 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللغة الأم والهوية العربية عدم مجاراة التطور إنسلاخ خطير – معراج أحمد معراج الندوي دخلت العديد من التغيرات الحديثة في حياة المجتمعات والشعوب، ومن أبرزها التطور التكنالوجي الذي عزز من مكانة اللغة الإنكليزية في عالم اليوم.ولا يخفي دور التكنالوجي الذي تسهم به وسائل التواصل الحديثة في إضعاف اللغة العربية، فأضحت اللغة العربية تبعتد يوما […]

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